الاتحاد الأوروبي والنرويج يعقدان الجولة الثالثة من حوار الأمن والدفاع المشترك

عقد الاتحاد الأوروبي والنرويج الجولة الثالثة من الحوار المنظم بينهما حول تعزيز التعاون في مجالي الأمن والدفاع في أوسلو.

قاعدة الدفاع الأوروبية التكنولوجية والصناعية

وذكرت دائرة الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الاتحاد الأوروبي والنرويج وقفا متحدين في إدانة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بأشد العبارات الممكنة وتعهدا بالوقوف مع أوكرانيا طالما استمرت الأزمة مع روسيا، وأعرب الطرفان عن عزمهما الراسخ على مواصلة تعاونهما لدعم أوكرانيا، وأكدا التزامهما القوي بالعمل معًا لتأمين الذخيرة لأوكرانيا.

وأوضح البيان أن النرويج هي مساهم رئيسي وطويل الأجل في الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تساهم النرويج بدعم عسكري كبير لأوكرانيا، من خلال مساهمة طوعية ثانية بالتعاون مع مرفق السلام الأوروبي (EPF)، كجزء من قاعدة الدفاع الأوروبية التكنولوجية والصناعية وكطرف في اتفاقية المشتريات المشتركة مع وكالة الدفاع الأوروبية.

استراتيجية فضائية للاتحاد الأوروبي للأمن والدفاع

وذكر البيان أن التعاون المعزز في مجالي الأمن والدفاع بين النرويج والاتحاد الأوروبي يساعد على تعزيز مرونة أوروبا حيث التزم الجانبان بمواصلة الشراكات الوثيقة بما يتماشى مع الطموحات التي تنعكس في «البوصلة الاستراتيجية للأمن والدفاع» الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في مارس 2022 والتي وصفت النرويج بأنها الشريك الأكثر ارتباطًا.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الحوار على إنشاء مسار عمل جديد، سريعًا في إطار الحوار المنظم بشأن الأمن والدفاع في الفضاء، بهدف العمل معًا بشكل وثيق في متابعة أول استراتيجية فضائية للاتحاد الأوروبي للأمن والدفاع.

وشمل الحوار أيضًا تبادلات حول المبادرات التي يقودها الاتحاد الأوروبي في مجالي الأمن والدفاع وقضايا الأمن الإقليمي (في منطقة الساحل وجنوب القوقاز ومولدوفا) والأمن البحري والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والناتو، بما في ذلك مرونة البنية التحتية الحيوية بحسب البيان.