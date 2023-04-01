المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1411 طفلا منذ بدء الأزمة مع روسيا

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت، مقتل 467 طفلا وإصابة 944 آخرين، منذ أن بدأت الأزمة في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وقال مكتب المدعي العام في بيان، إنه حتى اليوم الأول من أبريل، تأثر أكثر من 1411 طفلا في أوكرانيا جراء الأزمة، موضحا أن 467 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 944 آخرين بجروح مختلفة الخطورة، حسبما ذكرت وكالة أنباء «يوكرين فور» الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ 448 حالة، وتليها خاركييف بـ275 حالة وفي كييف 127 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام، أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.