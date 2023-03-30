الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن أهداف طموحة للطاقة المتجددة في 2030

توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي، اليوم الخميس، على أهداف أكثر طموحا للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، فيما يمثل ركيزة مهمة في خطط التكتل لمكافحة تغير المناخ والتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، وذلك بحسب وكالة رويترز

%42.5 من طاقة الاتحاد الأوروبي من مصادر متجددة في 2030

وكتب عضو البرلمان الأوروبي ماركوس بيبر، على «تويتر» أن دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اتفقوا على أن التكتل المكون من 27 دولة سيحصل بحلول عام 2030 على 42.5% من طاقته من مصادر متجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وينتظر الاتفاق السياسي الآن المصادقة عليه من جانب البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد حتى يصبح قانونا.

وعادة ما تكون هذه التصويتات شكلية وتجرى المصادقة على الاتفاق دون تغييرات، وسيحل القانون الجديد محل الهدف الحالي للاتحاد بأن تكون حصة الطاقة المتجددة عند 32 بالمئة بحلول 2030.

63 % من طاقة السويد من مصادر متجددة وجاءت 22 بالمئة من طاقة الاتحاد الأوروبي من مصادر متجددة في 2021، إلا أن النسبة تتفاوت بشكل كبير من دولة لأخرى، وتتصدر السويد دول الاتحاد في هذا المجال وحصلت على 63 بالمئة من طاقتها من مصادر متجددة.

فيما جاءت النسبة في لوكسمبورج ومالطا وهولندا وأيرلندا دون 13 بالمئة من إجمالي استهلاك الطاقة.

ويعد التحول السريع إلى الطاقة المتجددة أمرا بالغ الأهمية حتى يتسنى للاتحاد تحقيق أهدافه المتعلقة بتغير المناخ بما في ذلك هدف ملزم قانونا لخفض صافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بواقع 55% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.

ويتطلب تحقيق الأهداف الجديدة استثمارات ضخمة في مزارع الرياح والطاقة الشمسية وتعزيز إنتاج الغازات المتجددة ودعم شبكات الطاقة في أوروبا لاستيعاب المزيد من الطاقة النظيفة.

وتقول المفوضية الأوروبية إنه ستكون هناك حاجة لاستثمارات إضافية بقيمة 113 مليار يورو في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للهيدروجين بحلول عام 2030 حتى تستطيع دول التكتل إنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري.