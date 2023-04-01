خدمات بنكية تعمل أون لاين في رمضان وأيام الإجازات.. بينها كشف الحساب

اتجه الكثير من المواطنين وعملاء البنوك إلى البحث عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك للعملاء خلال شهر رمضان وأيام الإجازات، بدلًا من الذهاب إلى الفروع.

وجاء ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري، بخفض ساعات العمل في البنوك خلال شهر رمضان للجمهور، ليصبح من الساعة 9.30 صباحًا وحتى 1.30 مساءً، بواقع 4 ساعات فقط، وهو ما قد يخلق نوعًا من الازدحام بسبب ساعات العمل القليلة، لذلك أصبحت الحلول الإلكترونية هي الأفضل.

وتوفر البنوك المصرية والأجنبية العاملة في السوق المحلية المصرية، عددًا من الخدمات البنكية الإلكترونية للتسهيل على المواطنين لتقديم طلباتهم وإجراء المعاملات المصرفية اللازمة، وتوفير الوقت والنفقات بدلًا من الذهاب للفروع والانتظار.

خدمات تتيحها البنوك للعملاء إلكترونيًا

ويستطيع عملاء البنوك، القيام بالعديد من العمليات البنكية من خلال المواقع الإلكترونية للبنوك والتطبيقات الخاصة بها، حيث يمكن شراء الشهادات البنكية والادخارية بشكل إلكتروني كامل.

وكذلك يتم إتاحة تحويل الأموال وغيرها من عمليات الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات الصراف الآلي التي تنتشر في جميع شوارع ومحافظات مصر، كما يمكن استخدام المحافظ الإلكترونية للقيام بعمليات الدفع والتحويل والشراء عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف، وكذلك الحصول على كشف حساب.

وتعمل هذه التقنيات والخدمات الإلكترونية على توفير الوقت والجهد، وتجنب الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع بشكل متكرر.