خدمات بنكية أون لاين ممكن تعملها من البيت في رمضان.. هتوفر مشوار البنك

يحتاج عملاء البنوك بشكل دائم إلى الحصول على عدد من الخدمات التي توفرها البنوك لهم، ولكن الذهاب إلى الفرع خلال شهر رمضان قد لا يفضله العديد من الأشخاص نظرا للصيام وكذلك ساعات العمل القليلة.

ولهذه الأسباب تتيح العديد من البنوك خدماتها للعملاء من خلال استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية لتقديم طلباتهم وإجراء المعاملات المصرفية اللازمة دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع البنك.

ويأتي ذلك وفق قرارات البنوك العاملة في مصر للتسهيل على العملاء من خلال إتاحة العديد من الخدمات المصرفية إلكترونيا أو عن طريق تطبيقات المحمول الخاصة بكل بنك.

مواعيد عمل البنوك في رمضان

وتمكن البنوك عملاءها من إمكانية شراء شهادات الاستثمار والادخار إلكترونيا دون الحاجة لذهاب إلى الفروع، وكذلك تحويل الأموال وغيرها من عمليات الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات الصراف الآلي التي تنتشر في جميع شوارع مصر، كما يمكن استخدام المحافظ الإلكترونية للقيام بعمليات الدفع والتحويل والشراء عبر الإنترنت، وهو ما يعمل على توفير الوقت والجهد، وتجنب الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع بشكل متكرر.

خفض ساعات العمل في البنوك خلال شهر رمضان للجمهور

وأعلن المركزي المصري، عن خفض ساعات العمل في البنوك خلال شهر رمضان للجمهور، ليصبح من الساعة 9.30 صباحا وحتى 1.30 ظهرا، بواقع 4 ساعات فقط، على أن يكون حضور الموظفين في البنوك أسبق 30 دقيقة ليصبح من 9 صباحا والانصراف 2 ظهرا.