باق 48 ساعة.. 5 خدمات مجانية من البنوك المصرية

أعلن عدد من البنوك المصرية، تقديم خدمات مجانية خاصة بالعملاء المستجدين ضمن مبادرة الشمول المالي، برعاية البنك المركزي المصري، والتي بدأت من 8 مارس الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر نفسه.

والبنوك التي أعلنت عن تقديم تلك الخدمات هي: «بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أبو ظبي، المصرف المتحد، بنك القاهرة، المشرق، ميد بنك، البنك الزراعي».

الخدمات المجانية

ومن ضمن الخدمات المقدمة فتح حساب بدون مصروفات وحد أدنى والحصول على القروض الشخصية دون مصاريف إدارية، بالإضافة إلى حصول العميل على بطاقة «ميزة» مجانا المستخدمة في الخصومات وإتاحة محافظ إلكترونية وبطاقات مدفوعة مقدما.

خدمات المصرف المتحد

وأعلن المصرف المتحد عن إتاحة باقة خاصة بالسيدات تسمى «لكِ» تشمل فتح حساب توفير بدون دفع المصاريف الخاصة بفتح تلك الحساب، وذلك بعائد أعلى عن العائد المتعارف عليه لحسابات التوفير، إذ يصل إلى 0.25% بالإضافة إلى تمويل السيارات الحديثة والمستعملة بعائد أيضا أقل من العائد المعلن حيث يكون أقل بنسبة 1% وتقديم خصومات على المصاريف الخاصة بكافة أنواع التمويلات الشخصية.

ويمكن الحصول على شهادة مجانا تسمى «مليونير» قيمتها 100 جنيه وذلك بعد الحصول على بطاقة ائتمانية حديثة والقيام بتفعيلها، وقد يحصل المواطن من خلال استخدام البطاقة الائتمانية للمرة الأولي على مكافأة تقدر بـ3000 نقطة بمبلغ مالي 500 جنيه.

خدمات بنك الإسكندرية المجانية

وأعلن بنك الإسكندرية عن إتاحة فرصة للمواطنين بفتح حساب بنكي بدون حد أدنى ودون دفع مصاريف لفتح الحساب والتشغيل وبعائد شهري جيد، كما يقدم البنك التجاري الدولي للمواطنين حساب توفير يسمى «بداية» وبطاقة «ميزة» للدفع المسبق والمحفظة الذكية بالإضافة إلى إمكانية حصول المواطنين على قروض شخصية بدون دفع مصاريف إدارية.

مميزات الخدمات المجانية للعديد من البنوك المصرية

وفي السياق ذاته، قام بنك القاهرة بإتاحة فرصة للمواطنين لفتح حساب مجانا يسمى «وفر» دون حد أدنى والحصول على بطاقة «ميزة» ومحفظة «قاهرة كاش» مجانا، بالإضافة إلى الإعلان عن مميزات حساب «بُكرة» الذي يمكن من خلاله الادخار بالتقسيط والتأمين وإعطاء خصم يصل إلى 50%على المصاريف الإدارية للقروض متناهية الصغر.

وأعلن بنك التعمير والإسكان، بنك المشرق، وبنك ميد بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، الأهلي المتحد، الأهلي الكويتي، البركة، التجاري وفا، الكويت الوطني، والعربي الأفريقي الدولي، عن إمكانية المواطنين فتح حساب بنكي بتقديم البطاقة الشخصية فقط وذلك طوال العام وبدون دفع مصايف إدارية بالإضافة إلى عدم دفع آيضا مصاريف الحصول على بطاقة الخصم «ميزة».