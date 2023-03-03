أعلى 3 ودائع بنكية من حيث العائد الشهري لمدة سنتين

تُعد الودائع البنكية من أهم المنتجات المصرفية التي يهتم بها المواطنون لاستثمار مدخراتهم، لذا يحرص عملاء البنوك على متابعة أسعار الفائدة على الودائع بشكل مستمر، بعد إعلان أسعار جديدة للفائدة على المنتجات المصرفية، شهريا أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، أعلى 3 ودائع من حيث العائد الشهري، في بنوك، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك التعمير والإسكان.

وديعة سنتين لأقل من 3 سنوات من البنك الأهلي

- الحد الأدنى لربط الوديعة: 1000 جنيه.

- الفائدة: تصل إلى 7.31%.

- دورية صرف العائد: شهري.

- مدة الوديعة: عامين.

- يمكن الاقتراض بضمان الوديعة حسب القواعد المعمول بها

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.

وديعة سنتين لأقل من 3 سنوات من بنك القاهرة

- الحد الأدنى لربط الوديعة: 5000 جنيه.

- الفائدة: تصل إلى 5%.

- دورية صرف العائد: شهري.

- مدة الوديعة: عامين.

- يمكن الاقتراض بضمان وديعة بنك القاهرة حسب القواعد المعمول بها.

وديعة سنتين لأقل من 3 سنوات من بنك التعمير والإسكان

- الحد الأدنى لربط الوديعة: 5000 جنيه.

- الفائدة: تصل إلى 5%.

- دورية صرف العائد: شهري.

- مدة الوديعة: عامين.

- يمكن الاقتراض بضمانها حسب القواعد المعمول بها.

- مكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.