«شعبة المستوردين» تكشف مكاسب عودة العمل بالتوقيت الصيفي

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، لتكون الساعة القانونية في مصر، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة، يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية متلاحقة أثرت بشكل سلبي على جميع القطاعات الاقتصادية.

تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين، في تصريحات صحفية اليوم، أن تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، يساهم في الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية، حتى تتمكن البلاد من تنفيذ استراتيجيتها وخططها في تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي بطريقة غير تقليدية، وكذلك توفير الكهرباء، والتي تقوم مصر بتصديرها أيضا لدول الجوار، وتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية المتاحة وأهمها الغاز الطبيعي.

تخفيف حركة السير والازدحام المروري

وأضاف بشاي، أن التوقيت الصيفي يساعد أيضا في تخفيف حركة السير وبالتالي يقلل من الازدحام المروري وهو ما يخفض الانبعاثات الحرارية الناتجة عن عوادم السيارات، وهو ما يتماشى مع التوجه نحو الحفاظ على البيئة.