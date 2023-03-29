«التضامن»: ننهي إجراءات كفالة الأطفال بالتنسيق مع «الداخلية» والنيابة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات وشروط كفالة طفل في أسرة بديلة، كما أعلنت المستندات المطلوبة للكفالة، مشيرة إلى أن الدولة تنتهج منظورا حقوقيا في التعامل مع هذه الفئة، يقر بأن ينشأ الأطفال في أسر شبه طبيعية وليس في مؤسسات.

إنهاء إجراءات الكفالة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر

وأكدت التضامن، في تقرير لها، أنها تسارع بإنهاء إجراءات الكفالة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بحد أقصى، وذلك بعد الانتهاء من التطعيمات الأولية اللازمة مع وزارة الصحة والسكان، واستخراج الأوراق الثبوتية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبعض المستندات الأخرى اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة.

المستندات المطلوبة لكفالة طفل في أسرة بديلة

وأوضحت أنه يتم تلقي طلبات الأسر الكافلة وبحثها اجتماعياً واقتصادياً وتدريب الأسر المقبولة للكفالة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أن المستندات المطلوبة لكفالة طفل فى أسرة بديلة تتمثل فيما يلي:

- شهادة وفاة الزوج «في حال التقدم من قبل سيدة أرملة».

- شهادة صحية حديثة تثبت خلو مقدمي الطلب من فيروس C.B .

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة .

- صورة عقد الزوج في حال أسرة مكونة من زوج وزوجة.

- صورة قسيمة الطلاق في حال التقدم من سيدة مطلقة.

- صحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة.

- تقديم كل المستندات المطلوبة للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب مثل شهادات ميلاد الأبناء المميكنة إن وجد، بيان بالممتلكات، مفردات المرتب أو المعاش ومصادر الدخل الأخرى، بيان بالمسكن مثل «فاتورة كهرباء أو صورة ملكية أو عقد الإيجار، صورة بطاقة الرقم القومي للضامنين».