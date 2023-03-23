«مكافحة وعلاج الإدمان» تستقبل رمضان بزينة وفوانيس صنعها المتعافون

حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان واستقبال شهر رمضان المبارك 2023 بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق بالزينة الرمضانية والفوانيس.

تأهيل مرضى الإدمان

وزينت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالفوانيس ومدفع الإفطار من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافون داخل هذه المراكز، حيث تمثل ورش التدريب جزءا أساسيا من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.

استعدادات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

ويأتي ذلك ضمن استعدادات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال استقبال الأعياد والمناسبات ومنها شهر رمضان الكريم من خلال وضع المجسمات والزينة الرمضانية وتصميم الإضاءة داخل مراكز العزيمة، احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم، حيث زينت المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والحدائق بمراكز العزيمة بالزينة الرمضانية.