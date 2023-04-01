فانوس وزي بدوي.. عروض «الفلاي بورد» الرمضانية تجذب السياح بمنتجعات شرم الشيخ

أجواء رمضانية متنوعة ومختلفة يعيشها السائحون من مختلف جنسيات العالم كل يوم داخل المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ خلال الشهر الكريم، كون المنتجعات السياحية تتسابق فيما بينها لجذب أكبر عدد من السائحين إليها، وذلك من خلال تقديم برامج متنوعة تناسب الشهر الفضيل.

وتعد عروض «الفلاي بورد» أبرز هذه البرامج التي جرى تطويرها لتتماشى مع الأجواء الرمضانية، ونالت هذه العروض على إعجاب السائحين، خاصة أنه جرى تنفيذ بشكل يظهر ملامح ونفحات شهر رمضان الكريم، ما زاد من انبهار السائحين.

فانوس وزي بدوي

قال ماجد توفيق، مدير عام مجموعة أحد فنادق شرم الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، إن المنتجعات السياحية تحرص على مواكبة المناسبات الاجتماعية والأعياد المختلفة لجذب أكبر عدد من السائحين، مشيراً إلى أن المنتجعات السياحية تحرص خلال شهر رمضان على تعديل وتطوير بعض الفقرات التي اعتادت على تقديمها لتناسب وتواكب مع الشهر الكريم، وقوبلت هذه الأفكار باستحسان جميع السائحين المترددين على المدينة.

أوضح أن من أهم العروض التي جرى تطويرها ونالت إعجاب السائحين الأجانب قبل المصريين والعرب، هي عروض «الفلاي بورد»، وفيها ارتدى اللاعبون ملابس بدوية، وطاروا في السماء حاملين فوانيس رمضان لتوزيعها على السائحين مع تعالي أصوات الأغاني الرمضانية، مؤكدًا أن هذه العروض نالت إعجاب كل السائحين من مختلف جنسيات العالم، هذا بجانب الأجواء والديكورات الرمضانية التي تقدم لهم في المطاعم ضمن بوفيه الإفطار، وقال إن الفنادق تتسابق على النزلاء والضيوف من خلال ابتكار عروض على وجبات السحور والإفطار، وتكون هناك عوض من الفنادق للنزلاء خلال الشهر الكريم.

الأجواء الرمضانية

يقول أحمد مجدي المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع والتدريب والتطوير إن الأجواء الرمضانية التي حرصت المنتجعات على نشرها هذا العام، نالت إعجاب السائحين المصريين والعرب بشكل عام وأبهرت الأجانب بشكل خاص، بل حرص عدد كبير من السائحين الأجانب على تناول طعامهم تزامنًا مع موعد الإفطار، ومشاركة إخوانهم في الاستمتاع بأجواء وليالي الفن الرمضانية بداية من موعد الإفطار حتى السحور، كما يفضلون الجلوس في الخيم الرمضانية حتى موعد السحور.

وتابع أن معظم الفنادق السياحية لا تعتمد خلال شهر رمضان الكريم على معدلات الإشغال السياحي فقط، بقدر اعتمادها على زيادة الدخل الاقتصادي من خلال تقديم الأكلات الرمضانية على موائد الإفطار وخلال السهرات داخل الخيم حتى السحور، مؤكدًا أن نسبة الإشغال السياحية مرتبطة بدرجة كبيرة بمدى العروض التي توفرها الفنادق، ومدى مناسبة هذه العروض مع المناسبات الاجتماعية العالمية.