لأول مرة.. احتفالات رأس السنة تغيب عن منتجعات شرم الشيخ

سادت حالة من الهدوء والسكون التام في غالبية المدن بمحافظة جنوب سيناء، مساء الخميس، في ليلة رأس السنة الميلادية، وبدت الشوارع خالية من المارة، في ظل غياب مظاهر الاحتفال بالسنة الجديدة، ضمن الاجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة الموجة الثانية من جائحة كورونا.

ولأول مرة، اختفت مظاهر الاحتفال بعيد رأس السنة في مدينة شرم الشيخ، واكتفت المنتجعات السياحية بالمدينة بإنارة واجهاتها بالأضواء الملونة، دون إقامة أي حفلات فنية أو غنائية، كما كان متبعاً في السنوات السابقة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بمنع أي احتفالات وتجنب التجمعات.

وحرص السائحون على الاحتفال بالتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء الأنوار التي أطلقت بكافة القطاعات السياحية في مدينة شرم الشيخ، وخلت الشوارع والساحات والميادين الرئيسية بالمدينة من أي مظاهر احتفال على غير العادة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري متابعة كافة المنتجعات السياحية، للتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء، الخاصة بالإجراءات الاحترازية، وإقامة حفلات العشاء بالأماكن المفتوحة مع الالتزام بالأعداد المحددة، وانهاء كافة الفعاليات قبل الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وأشار المحافظ إلى أنه يوجد لجان من قبل مديرية الصحة تتابع بشكل دوري الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الفنادق، بالتنسيق مع وزارات السياحة والصحة، ويجري سحب شهادة مزاولة العمل من المنتجعات التي لم تطبق الإجراءات الاحترازية طبقًا للاشتراطات والضوابط المتفق عليها .

وقال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية، لمنع تواجد المواطنين في الساحات والميادين والشواطئ العامة، والمرور على المقاهي والكافيهات، لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعي وعدم التكدس.

على جانب أخر أصدرت غرفة المنشآت السياحية كتاب دوري رقم 69 لسنة 2020، بشأن احتفالات ليلة رأس السنة، يسمح بإقامة عشاء فقط مع موسيقى خفيفة، بدون أي فقرات تعبر عن مظاهر الاحتفالات الذي حذر مجلس الوزراء من إقامتها نظرًا لتفشي فيروس كورونا، والتزام كافة المنتجعات السياحية بنسبة ال 50% .