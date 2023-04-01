رغم مرور ما يقرب من 10 أيام على شهر رمضان الكريم، مازال الجمهور يبحث عن مواعيد عرض مسلسلاته المفضلة منهم مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، ويليه البحث على موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc.

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc بطولة نيللي كريم

يأتي موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc بطولة نيللي كريم يومياً الساعة 1 ونصف مساء، وهو يعتبر من المسلسلات الأكثر مشاهدة وقت عرضه عقب الإفطار مباشرة، في تمام الساعة 7 ونصف مساء بعد صلاة المغرب.

نيللي كريم في مسلسل عملة نادرة

مازالت الفنانة نيللي كريم تواصل تصوير مسلسلها عملة نادرة، وتصل عدد ساعات التصوير إلى ما يقرب من 16 ساعة يومية، من أجل تنفيذ أكبر عدد من المشاهد ودخولها في مرحلة المونتاج والمكساج وتسليمها إلى القناة العارضة وهي cbc.

وتواصل الفنانة نيللي كريم نجاحاتها في عالم الدراما هذا العام من خلال مسلسل عملة نادرة، حيث اختارت أن تنافس بقضية حفاظ المرأة على ورثها في الصعيد.