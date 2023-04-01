«إسعاف أسوان» يسلم أهل مصاب في حادث 470 ألف جنيه: أمانة في أعناقنا

يواصل أفراد هيئة الإسعاف المصرية ضرب الأمثلة الحية على الأمانة والتفاني في العمل، فالمصاب، أو الجثمان، ومتعلقاته، أمانة لديهم، لذا يحرصون على حفظها مثل حرصهم تماما على إنقاذ الأرواح.

وآخر هذه الأمثلة تمثل في تسليم مسعفي مرفق إسعاف أسوان 470 ألفا و570 جنيها، لأهالي مصاب في حادث على طريق إدفو، عبر نقطة شرطة مستشفى حورس بمركز إدفو بمحافظة أسوان.

انقلاب سيارة

وتلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغا بوقوع حادث عند الكيلو 90 على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان، من خلال انقلاب سيارة نقل ووجود مصاب، لتنتقل سيارة إسعاف لموقع الحادث، وفقا لحديث أشرف عبد ربه، المسعف المرافق للسيارة لـ«الوطن».

وفور وصول سيارة الإسعاف لموقع الحادث، تم التعامل طبيا مع المصاب وسؤاله عن وجود متعلقات ثمينة أو أشياء مهمة بالسيارة، فأجاب بوجود «جوال» به مبلغ مالي، ليتم أخذ الجوال في سيارة الإسعاف مع المصاب، وتسليمه بنقطة شرطة المستشفى بمحضر رسمي، كما هو المتبع في تلك الحالات.

راحة المرضى وتوصيل الأمانات لأصحابها

وأضاف «عبد ربه»، أن ما حدث هو إجراء روتيني، فالمرضى ومتعلقاتهم أمانة في أعناق المسعفين، وغير وارد أن يتم التصرف خلاف ذلك «نكون حريصين تماما على توصيل الأمانات لأصحابها، خاصة أننا نتعامل مع المصاب وهو في أضعف حالاته، لذا يجب أن نكون قيمين على متعلقاتة لحين استعادة عافيته، أو تسليمها لذويه عبر محضر رسمي.