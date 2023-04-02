أسعار بسكوت وكحك العيد 2023 في المحلات.. الكيلو يبدأ من 100 جنيه

يعد كحك العيد والبسكوت والبيتي فور، من أهم أنواع الحلويات التي يتم استهلاكها في فترة الأعياد بمختلف أنواعها والإضافات الأخرى، كما تعد من الأطعمة المفضلة لدى المصريين في فترة عيد الفطر، إذ يزداد الطلب على شرائها بشكل كبير لأنها أحد أهم الموروثات الشعبية التي يتميز بها المصريون دونًا عن غيرهم من الشعوب الأخرى، والكحك والبسكوت هما الأكثر مبيعًا خلال فترة الأعياد.

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة وسط البلد في محافظة القاهرة، قال العديد من تجار الحلويات، إنّ الطلب يتزايد بشكل كبير على شراء الكحك والبسكوت خلال فترة الأعياد، بالإضافة إلى بعض الأنواع الأخرى كالغُريبة والبيتي فور، وتختلف الأسعار من نوع لآخر وحسب الإضافات من مكسرات وغيرها.

ورصدت «الوطن» أسعار حلويات العيد بالمحلات خلال جولتها، إذ يختلف السعر من مكان لآخر، وجاءت كالتالي:

أسعار كحك العيد بمحلات بيع الحلويات

يتراوح سعر الكحك السادة بمحلات بيع الحلويات الشرقية، بين 100 و150 جنيهًا للكيلو، كما يتراوح سعر الكحك بالعجوة بين 120 و150 جنيهًا للكيلو، وسعر الكحك بالملبن بين 135 و155 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الكحك بعين الجمل بين 180 و220 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الكحك بالفستق بين 200 و240 جنيهًا.

أسعار بسكوت العيد بالمحلات

يتراوح سعر البسكوت السادة بمحلات بيع الحلويات، بين 100 و120 جنيهًا للكيلو، وسعر البسكوت بالبرتقال بين 120 و140 جنيهًا للكيلو، كما يتراوح سعر البسكوت الدارك بين 120 و150 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو البسكوت بجوز الهند بين 120 و140 جنيهًا.

أسعار الغُريبة والبيتي فور

يتراوح سعر كيلو الغريبة السادة، بين 125 و150 جنيهًا، وسعر الغريبة بالمكسرات بين 180 و220 جنيهًا حسب نوع المكسرات وكميتها، بينما يتراوح سعر البيتي فور السادة بين 145 جنيهًا و160 جنيهًا للكيلو، كما يتراوح سعر البيتي فور بالمكسرات بين 190 و220 جنيهًا.