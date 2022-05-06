طرق تخلص المحلات والمصانع من الكحك والبسكويت بعد العيد.. البيع بنصف السعر

الكحك والبسكويت من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، إذ تحرص المحلات على بيعه خلال الموسم، لكن ماذا عن الفائض؟

تلجا المصانع والمحلات للتخلص من الفائض من خلال عدة طرق، إما بيعه بأسعار تقل عن التكلفة أو إطلاق سيارات متنقلة تجوب المحافظات لبيعة بسعر رخيص أو بيعه للأسر التى تحتفل بزفاف أبنائها، وتعد هذه الأمور قبلة الحياة للمحلات لتقليل خسائرها، كما تقوم بعض الأسر بإعادة تدوير الفائض من خلال عمل التورت أو تشيز كيك على البارد.

الفائض لا يتعدى الـ10%

بحسب المهندس حاتم عبدالغفار رئيس غرفة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، هذا العام هو الأقل في حجم الفوائض من كحك العيد بالمقارنة بسبب ارتفاع اسعار الخامات بشكل كبير بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية.

أضاف أن الفائض لا يتعدى 10% من حجم الإنتاج هذا العام 2022، وعدد كبير من المصانع قامت بالإنتاج حسب الحاجة وإنتاج زنة نصف كيلو مشكل من كافة الأنواع، وما تبقى من الكحك يتم بيعه خلال أيام عيد الفطر والأيام التالية دون زيادة في الأسعار.

رفع السعر

وأضاف، أن المبيعات قبيل عيد الفطر قد شهدت انتعاشة وإقبال ولكنه غير المستهدف، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا في مستلزمات الإنتاج، حيث تراوح سعر بيع كعك العيد من 70 جنيها وحتى 150 جنيها في المحلات، وأشار إلى أن أصحاب المحلات لجأوا لزيادة الأسعار بنسبة تترواح من 10-20%.

وتابع أن من أهم الخامات التي شهدت ارتفاعا الدقيق والزيوت والزبدة والمكسرات مدعومة بارتفاع الأسعار العالمية، موضحًا أن حصيلة المبيعات جاءت عكس توقعات العديد من التجار.

وأشار إلى أن عدد كبيرمن المحلات المنتجة لكحك العيد قامت بعمل دراسة للأسواق وقامت بالإنتاج حسب الحاجة أو أقل من المتوقع تحسبا لأي خسائر قد يتعرض لها المنتج، وقال إن مدة صلاحية الكحك تبدأ من 45 حتى 60 يوما وبعدها يصبح الكحك غير صالح للاستهلاك الآدمي.

الأحياء الشعبية

في الأحياء الشعبية يلجأ عدد كبير من محلات الحلوى إلى التخلص من فائض الكحك بعد عيد الفطر من خلال توزيعه على العمال أو التبرع به لبعض الجمعيات الخيرية أو بيعه إلى المواطنين الذين يستعدون لإقامة حفلات الزفاف من خلال عمل عروض سعرية على علب الكحك بتخفيضات قد تصل إلى 50% من السعر الحقيقي للعلبة.

إطالة عمر كحك العيد

نصح رئيس غرفة كفر الشيخ المواطنين بالاحتفاظ بالكحك بالطريقة الصحيحة وإيجاد وسيلة حفظ آمنة وفعالة ليبقى طعمه وكي لا تتغير مميزاته، ويفضل حفظه في ورق الزبدة ووضعه في علبة بلاستيك حتى لا تجف، ووضعه في غرفة تكون درجة حرارتها متوسطة، ويمكن الاحتفاظ به خارج الثلاجة 3 أشهر.

أسعار كحك العيد 2022

تبدأ أسعار الكحك هذا العام الملبن سمن بلدي بـ من 70 حتى 150 جنيها حسب الخامة، فيما وصلت أسعار كعك المكسرات إلى 150 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار البسكويت بين 100جنيه و130 جنيها، وأسعار البيتي فور المصنع من الزبدة البلدي 90 جنيها والغرببة 80 جنيها للكيلو والمحوجه 75 جنيها وكيلو سابلية المكسرات 100 جنيه.