عدد ساعات الصيام في اليوم العاشر من رمضان 2023 بالمحافظات وموعد الإفطار

يولي الآلاف من المسلمين الصائمين بالمحافظات أهمية كبرى لما لمواقيت الصلاة و‎عدد ساعات الصيام في اليوم العاشر من رمضان 2023 وموعد الإفطار، وذلك في آخر أيام الرحمة وقُبيل ساعات قليلة من انطلاق أيام المغفرة، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن موعد أذان المغرب وانتهاء آخر أيام العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك.

وتستعرض «الوطن» ‎عدد ساعات الصيام في اليوم العاشر من رمضان 2023 وموعد الإفطار في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام في اليوم العاشر من رمضان

ويبلغ عدد ساعات الصيام في مصر في اليوم العاشر من رمضان 2023 نحو 14 ساعة و16 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بينما تزداد دقائق معدودة في باقي المحافظات، وفقًا لما ورد في إمساكية شهر رمضان 2023 المبارك والتي أعلنتها الهيئة العامة المصرية للمساحة قُبيل انطلاق شهر الصيام بأيام قليلة.

موعد الإفطار في اليوم العاشر من رمضان 2023

وفيما يخص موعد الإفطار في اليوم العاشر من رمضان 2023 والذي يأتي بالتوازي مع موعد أذان المغرب فإنّه يأتي في تمام الساعة 6:13 مساء، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويزداد بمعدل دقائق قليلة في باقي المحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم العاشر من رمضان 2023

وفيما يخص مواقيت الصلاة اليوم السبت العاشر من رمضان 2023 فإنّها جاءت كالتالي:

موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:17 صباحًا.

موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:30 عصرًا.

موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 6:13 مساءً.

موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:32 مساءً.

مواقيت الإفطار والسحور رمضان 2023

وفيما يخص مواقيت الإفطار والسحور رمضان 2023 وتحديدًا اليوم السبت الموافق عاشر أيام شهر رمضان المبارك، وآخر أيام الرحمة، فإنّها جاءت كالتالي:

موعد الإفطار: الساعة 6:13 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

موعد الإمساك والامتناع عن تناول الطعام والشراب وبدء الصيام: الساعة 4:07 صباحًا.

موعد الشروق: الساعة 5:45 صباحًا.