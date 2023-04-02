مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بقناة cbc في رمضان 2023
كتب:
مريم جاد
12:01 ص | الأحد 02 أبريل 2023
مسلسل 1000 حمد الله على السلامة
يرغب الكثير من متابعي الفنانة يسرا، في معرفة مواعيد عرض مسلسلها 1000 حمد الله على السلامة، خاصة بعد تداول عدة مشاهد بالمسلسل في إطار كوميدي وعائلي، لذلك نستعرض مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.
مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة
حددت شبكة قنوات سي بي سي، موعد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، وهو في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة أيضًا، الساعة السادسة والربع مساءً على قناة سي بي سي دراما.
مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة
مواعيد الإعادة، ستكون الثانية والربع مساءً، والساعة الثامنة صباحًا، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل على قناة cbc دراما.
أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة
يعد المسلسل من بطولة الفنانة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي ومن إخراج عمرو صلاح.