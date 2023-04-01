رسامة 5 راهبات جدد بدير الشهيد مارجرجس

صلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات رهبنة 5 من طالبات الرهبنة بدير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة وسيدي كرير وذلك بدير الشهيد مارجرجس كرير صلوات لينضممن إلى مجمع راهبات الدير.

والراهبات الجديدات هن: «الراهبة أستير، والراهبة راعوث، والراهبة بربارة، والراهبة يوليانة، والراهبة هيلانة».

وشارك في الصلوات 5 من الآباء الأساقفة، وتماف أثناسيا رئيسة الدير ورئيسات أديرة الراهبات ومجمع راهبات الدير وبعض الآباء الكهنة.

عقب القداس تفقد البابا الإنشاءات الجديدة بالدير وعقد لقاءً مع مجمع راهبات الدير واستقبلت الراهبات قداسته ببعض الألحان والترانيم، وألقى كلمة عن جمال الحياة الرهبانية، ولخص ذلك في ثلاث عبارات: «اذكر أول يوم دخلت فيه الدير، والرهبنة لا تحب الاختلاط، الطاعة تحمي من التذمر والعناد».