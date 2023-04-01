«المصرية لشعبة الدواجن»: البيض سيتراجع للنصف خلال الشهرين المقبلين

كشف الدكتور يحيى زكريا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، عن مفاجأة من العيار الثقيل، والتي تتضمن زيادة إنتاج البيض الداجن منذ ثلاثة أيام لنحو 23%، وبالتالي سينخفض سعر كرتونة البيض خلال أيام للنصف السعر الحالي.

زيادة المعروض من البيض بنسب كبيرة

وأوضح «زكريا»، أن السبب يرجع في ذلك لدخول كميات كبيرة تقدر بنحو 12 مليون من الفراخ البيضاء بغرض البيض، خلال الشهر الماضي حيث دفع ذلك عجلة إنتاج البيض بقوة وأحدث وفرة في المعروض بشكل كبير.

مزيد من إنتاج البيض جراء تحسن الطقس

وأضاف عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، أن الفترة المقبلة خلال شهري إبريل، ومايو، ستشهد وفرة كبيرة في المعروض من البيض الداجن نظرًا لعوامل تحسن المناخ تدريجيًا وهو ما يزيد من دورة إنتاج الفراخ للبيض، وهو الأمر الذي يجعل أسعارها في تراجع مستمر، ويعود بالنفع علي قطاع كبير من المستهلكين.

يذكر أن الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، معنية بمتابعة حركة الأسعار للدواجن، والكتاكيت، والأعلاف للدواجن، وزيادة نسب التفريخ للثروة الداجنة بالطرق العلمية الحديثة.