رئيس شعبة الدواجن: سعر طبق البيض الأحمر 100 جنيه

تشهد أسعار البيض، اليوم الثلاثاء، استقرارا في الأسواق المصرية، بسبب وفرة المعروض، بحسب ما ذكر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة.

وقال «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار البيض في أرض المزرعة اليوم، البيض الأبيض وصل سعره إلى 95 جنيهًا، والبيض الأحمر بـ100 جنيه.

أسعار البيض

وأضاف رئيس شعبة الدواجن أن كرتونة البيض الأحمر تصل إلى المستهلك بسعر 110 جنيهات، فيما تكون سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيهات.

وأشار إلى أن أسعار البيض اليوم، تشهد استقرارا في الأسواق المصرية، بسبب وفرة المعروض، متوقعا الاستمرار في استقرار الأسعار الفترة المقبلة ولبعد شهر رمضان.

أسعار الدواجن

ويذكر أن أسعار الدواجن البيضاء اليوم، تشهد تراجعا ملحوظًا بنحو 3 جنيهات حيث إن سعر الفراخ في أرض المزرعة 69 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيهًا، وسعر كيلو الفراخ البانيه يتراوح بين الـ160 والـ170 جنيهًا، بحسب رئيس شعبة الدواجن.