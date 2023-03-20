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«شعبة الدواجن»: استقرار أسعار البيض.. وكرتونة «الأحمر» بـ110 جنيهات

كتب:

منة العشماوي
11:03 ص | الإثنين 20 مارس 2023
أسعار البيض

أسعار البيض

تشهد أسعار البيض اليوم، استقرارا في السوق المصرية ومن المتوقع الاستمرار في ذلك، بحسب ما ذكر عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة.

وقال رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار البيض في المزرعة، الطبق الأبيض 95 جنيهًا، وبالنسبة لسعر الطبق الأحمر 100 جنيه.

أسعار البيض اليوم

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك هي 110 جنيهات، وكرتونة البيض الأبيض 105 جنيهات بحسب قول عبدالعزيز السيد.

وأشار «السيد»، أن تشهد أسعار البيض اليوم، استقرارا في السوق المصرية ومن المتوقع الاستمرار في ذلك الفترة المقبلة.

أسعار الدواجن

وتشهد أسعار الدواجن البيضاء تراجعا في السوق المصرية بنحو 4 جنيهات، حيث إن سعر كيلو الفراخ البيضاء في أرض المزرعة تتراوح بين 70 و 72 جنيهًا، بحسب ما ذكر سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، وسعر البانيه 170 جنيهًا.

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