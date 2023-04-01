مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية في عيد الفطر بسوهاج

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام برئاسة محمد السيد عوض" رئيس مركز ومدينة دار السلام أبماحة سوهاج تطبيق مواعيد الإغلاق للمحلات في إجازة عيد الفطر المبارك،.

مواعيد غلق المحال التجارية بسوهاج

وأوضحت أن مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات بالمركز خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك يومياً بتمام الساعة الثانية صباحاً مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل وخدمة «التيك أواى»، على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات .

معايير فتح وغلق الورش بالمناطق السكنية

وأوضحت الوحدة المحلية أنه يجب على الورش داخل الكتل السكنية الالتزام يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساء عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود ووضحت الوحدة المحلية أن محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران لا تخضع للمواعيد المذكورة المشار إليها مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

متابعة تنفيذ قرار الغلق

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج بالمواطنين الالتزام بالمواعيد المقررة لتجنب التعرض للمسائلة القانونية، حيث سيتم نشر فرق متابعة ليلية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام لمتابعة تنفيذ القرار وتطبيق الغرامات على المخالفين.