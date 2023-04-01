تجديد حبس المتهم بقتل سائق تروسيكل لسرقته في شبين القناطر

جددت جهات التحقيق بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، حبس المتهم بقتل سائق تروسيكل 4 أيام أخرى على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل بقصد السرقة بالإكراه، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

اعترافات المتهم بقتل سائق شبين القناطر

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، موضحا أنه قام باستدراج المجني عليه بمركبة التروسيكل قيادته بزعم شراء بعض الخضروات وعقب وصوله لمكان العثور على الجثة قام بالتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين» فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولى على التروسيكل وفر هاربا، ثم أرشد المتهم جهات التحقيق عن مركبة التروسيكل المستولى عليها.

تفاصيل مصرع سائق تروسيكل

وكانت مباحث مركز شرطة شبين القناطر قد نجحت في القبض على المتهم بقتل سائق تروسيكل بقصد السرقة في منطقة المريج دائرة المركز بعد أقل من 8 ساعات من ارتكاب الواقعة، حيث تم القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

وتلقى المقدم أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص يدعى «أحمد ا»، 17 سنة، سائق، ملقاة على الطريق بمنطقة المريج به جرح ذبحي بالرقبة.

وجرى إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، فانتقل اللواء محمد السيد، مدير مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه كان في طريقه إلى العمل وأن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى «ا س»، 20 سنة، عاطل، قام باستيقاف المجني عليه لسرقة التروسيكل قيادته، وعندما رفض ترك التروسيكل قام المتهم بطعنه في الرقبة طعنة أودت بحياته في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر.