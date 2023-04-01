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موظفو «أوجيرو» في لبنان يعلنون تعليق الإضراب وعودة الاتصالات والإنترنت

كتب:

أ ش أ
05:37 م | السبت 01 أبريل 2023
لبنان

لبنان

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو (شركة الاتصالات الوطنية اللبنانية) تعليق الإضراب ابتداء من اليوم وحتى انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء، وذلك بعد إضراب استمر 8 أيام تسبب في انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق متفرقة بلبنان.

وبدأت خدمات الإنترنت والاتصالات في الانتظام بعدد من المناطق بعد تعليق نقابة عمال أوجيرو الإضراب والبدء بإصلاح الأعطال، وسط توقعات بعودة كافة الخدمات في جميع المناطق خلال الساعات المقبلة.

وقال المجلس في بيان له اليوم أن الإضراب حقق المطلوب محليا وإقليميا وحتى لدى الهيئات النقابية الدولية، وبعدما أثرت تداعياته على مجمل الوضع المحلي، موضحا أن قرار فك الإضراب جاء بعد مبادرة وزير الاتصالات بالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لبحث الوضع في اوجيرو وتبنيه الورقة الإصلاحية والمطلبية التي أعدتها النقابة.

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