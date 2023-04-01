تصرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية معاشات شهر أبريل 2023 طوال الأسبوع الجاري، بداية من السبت 1 إلى الجمعة 7 أبريل للشرائح الثلاثة، وفي إطار ذلك تستعرض «الوطن» في 3 خطوات الاستعلام عن معاشات أبريل 2023 بالاسم والرقم القومي، لأصحاب المعاشات المستحقين والذين يبلغ عددهم حوالي 11 مليون مستحق.

رابط الاستعلام عن معاشات أبريل 2023 بالاسم والرقم القومي

ومن المقرر أن تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رابط الاستعلام عن معاشات أبريل 2023 بالاسم والرقم القومي، عبر الموقع الرسمي للهيئة، وفي عدة خطوات أساسية يستطيع أصحاب المعاشات المستحقون الاستعلام عن قيمة معاشاتهم بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بنسبة 15% وبحد أدنى 170 جنيها، وحد أقصى 1635 جنيها.

وتشمل خطوات الاستعلام عن معاشات أبريل 2023 بالاسم والرقم القومي، ما يلي:

1 - أولا الدخول على رابط الاستعلام عن معاشات أبريل 2023 التالي :

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/FBA/Register.aspx

2- اختيار أيقونة مستخدم جديد.

3 - تسجيل كل البيانات المطلوبة صحيحة وبدقة شديدة، ومنها:

أ- الاسم الأول - اسم الأب -اسم الجد - اسم العائلة - الاسم الأول للأم باللغة العربية.

ب- ادخل الرقم القومي

ج- إدخال الرقم التأميني

د- العنوان

ه- البلد (اختر من السهم الدولة مصر).

و- رقم الموبايل.

ل- البريد الإلكتروني.

ص- إدخال كلمة المرور، ووضع علامة الموافقة على كل الشروط، ثم تسجيل الدخول.

الاستعلام عن معاشات أبريل 2023 بالاسم والرقم القومي.. لـ 3 لشرائح

ووزعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أكثر من 11 مليونا من أصحاب المعاشات المستحقين على ثلاث شرائح، حيث تضم الشريحة الأولى كل من لم يتجاوز قيمة معاشه 1495 جنيها، ويتم الصرف لأصحاب هذه الشريحة أيام السبت والأحد والاثنين 1 و2 و3 أبريل الجاري.

بينما تضم الشريحة الثانية أصحاب المعاشات الذين لا تتجاوز قيمة معاشهم الشهري 2645 جنيها وأكبر من 1495 جنيها، وذلك بعد الزيادة الجديدة للمعاشات والتي وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه الشريحة ستصرف المعاش يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 يناير.

أما الشريحة الثالثة من أصحاب المعاشات التي تزيد قيمة معاشهم الشهري عن 2645 جنيها وستقوم بصرف المعاش يومي الخميس والجمعة 5 و6 يناير 2023.