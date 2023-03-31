صرف معاشات أبريل 2023 غدا.. اعرف تفاصيل الزيادة الجديدة

تبدأ غداً السبت الموافق 1 أبريل موعد صرف زيادة المعاشات بنسبة 15%، من ماكينات الصرف الآلي بالبنوك والبريد، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف ومنافذ فوري، لتوضح التأمينات الإجتماعية، أن تكلفة زيادة المعاشات السنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وتبلغ تكلفة صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيه.

زيادة المعاشات

وأضافت التأمينات الإجتماعية، أن الحد الأدنى لزيادة المعاشات تبلغ نحو 170 جنيها، ويكون الحد الأقصى 1635 جنيهًا.

وكشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ قيمة زيادة المعاشات 2023 تحسب للمواطن، من خلال ضرب قيمة المعاش في 15%.

قيمة زيادة المعاشات 2023

وترصد «الوطن» في السطور التالية قيمة زيادة المعاشات 2023، التي تصرف غدا السبت كالتالي:

- صاحب المعاش الذي يتقاضى معاش بقيمة 1500 جنيه، سيصل بعد زيادة المعاشات إلى 1725 جنيها.

- صاحب المعاش الذي يتقاضى معاش 1600 جنيه فسيحصل بعد زيادة المعاشات 1840 جنيها.

- صاحب المعاش الذي يتقاضى معاش 1700 جنيه، فسيحصل بعد زيادة المعاشات 1955 جنيها.

- صاحب المعاش الذي يتقاضى 1800 جنيه، فسيحصل بعد زيادة المعاشات 2070 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 1900 جنيه، فسيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2185 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 2000 جنيه، سيتقاضى بعد الزيادة 2300 جنيه.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 2100 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2415 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 2200 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 2530 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يحصل على 2300 جنيه، سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2070 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يحصل على 2500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 2875 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يحصل على 2800 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3220 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يحصل على 2900 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3335 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يحصل على 3000 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 3450 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يحصل على 3100 جنيه فسيكون معاشه بعد زيادة المعاشات 3565 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يحصل على3200 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3680 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يحصل على 3500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4025 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يحصل على 4000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4600 جنيه.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يحصل على4500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5175 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يحصل على 5000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5750 جنيها