حملة توعوية في المنيا للحد من إهدار الطعام..«بلاش ترميه غيرك أولى بيه»

استضاف نادي المنيا الرياضي، حملة توعوية نظمها فريق «كسرة»، الذي يضم عدداً من طلاب شعبة العلاقات العامة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا، التي تهدف للحد من إهدار الطعام والاستفادة الآمنة به، وإعادة تدويره ومشاركة بقايا الطعام مع الآخرين تحت شعار «بلاش ترميها غيرك أولي بيها».

جاء ذلك بحضور الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس إدارة نادي المنيا وأستاذ الإذاعة والتلفزيون ومشرفة الأنشطة الاجتماعية بالنادي، والدكتورة رحاب محمد أنور أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام حالياً، والدكتورة وفاء ثروت أستاذ الإذاعة والتليفزيون ورئيس قسم الإعلام سابقا، والدكتورة دعاء عبد الوهاب أستاذ العلاقات العامة، والدكتورة فاطمة خالد المدرس المساعد بالقسم ومشرفة الحملة، والدكتور حسن علي أستاذ مساعد الكيمياء بكلية الزراعة، والشيخ عبد الناصر حسين بالتخطيط والمتابعة بالمنطقة الأزهرية، والشيف شيماء شكل.

تدبير احتياجات المنزل والحفاظ على الطعام

ورحبت الدكتورة رحاب سراج بالحضور خلال كلمتها في افتتاح الندوة، وقالت إن مثل تلك الحملات التوعوية تلعب دوراً هاماً في البيت المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وأهمية تدبير احتياجات المنزل والحفاظ على الطعام وعدم هدره، مشيرةً إلى أن نادي المنيا الرياضي يفتح أبوابه دائماً لاستضافة مثل تلك الحملات لنشر الثقافة العامة لجميع المواطنين.

رأي الدين في إهدار الطعام ورفض التبذير

فيما تحدث الشيخ عبد الناصر حسين خلال كلمته عن رأي الدين في إهدار الطعام ورفض التبذير، وفضل شهر رمضان، وقال إنه شهر عبادة وليس إسراف، مؤكداً أهمية الاستفادة من كل الطعام واستغلاله لتوفير وجبات للفقراء، في ظل الأزمات الاقتصادية.

وأوضح الدكتور حسن كيفية سلامة الغذاء وعلاقته بصحة الإنسان، وكيفية حفظ الطعام بالطرق السليمة التي لا تسبب لنا أمراض وأنواع الأطعمة الصحية.

من جانب آخر كشفت الشيف شيماء طرق تدوير الأطعمة وتحويلها إلى طعام صالح للاستخدام في أغراض أخرى مثل تحويل العيش الفينو إلى مقسماط، وتحميص العيش المتبقي واستخدامه مرة أخرى وكيفية دخوله في العديد من الأطعمة الأخرى.