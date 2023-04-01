إصابة عامل زراعي بتسمم لتناوله قرص مجهول بطريق الخطأ في المنيا

استقبل مستشفى أبوقرقاص المركزي عاملا زراعيا مصابا بالتسمم، بسبب تناول قرص مجهول بطريق الخطأ داخل منزله في محافظة المنيا.

وصول عامل زراعي لمستشفى أبوقرقاص

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى أبوقرقاص المركزي، تضمن وصول «محمود.ر»، 32 عاما، عامل زراعي، يقيم بقرية جريس، مصابا بالتسمم وأعراض هبوط حاد.

إصابة بتسمم بسبب قرص مجهول

وبانتقال الأجهزة الأمنية، وإجراء التحريات الأولية، تبين أن العامل أصيب بالتسمم إثر تناوله أقراصا مجهولة بطريق الخطأ داخل منزله بقرية «جريس»، وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج، حيث تقرر تحويله إلي قسم السموم بمستشفي المنيا العام لاستكمال العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

وفي وقت سابق، تلقت أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل وطفلة داخل بئر صرف صحي منزلي بإحدى قرى مركز مطاي في شمال محافظة المنيا، ورجحت التحريات الأولية وجود شبة جنائية، وتم القبض علي زوج ربة المنزل للاشتباه في تورطه بارتكاب الحادث.