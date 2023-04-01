رمضان عبدالمعز: رمضان شهر الانتصارات والاحتفال بها من نعم الله

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن شهر رمضان شهر الانتصارات، متابعا: «الحمد لله ربنا أكرمنا وانتصرنا في 10 رمضان شهر التحرير، واستردينا أرضنا أرض سيناء أرض الفيروز، هذه الأرض المباركة».

الاحتفال بالنصر نعمة من الله

وأضاف «عبدالمعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، أن الاحتفال بالنصر نعمة من نعم الله، مستشهدا بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ».

وأشار إلى أنه من أهم أسباب النصر الإيمان بالله، والحذر من المعاصي والظلم والبغي والاعتداء، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر المعتدين ولا ينصر المظلومين.

من أهم أسباب الانتصارات

وأوضح أن من أهم أسباب النصر أيضا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، مستشهدا بسورة النور في القرآن الكريم، والتي نتعلم من خلالها أصول التمكين والنصر والأمان، مستشهدا بقوله تعالى: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ».