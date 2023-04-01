الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج: رؤوف ينعزل عن الناس بعد طلاق شيرين

بدأت الحلقة 10 من مسلسل "مذكرات زوج" لطارق لطفي بظهور الدكتور طه عياد في حفل كبير مع محبيه يوجه له نصائح عن واجبات الزوج والزوجة وتطور المشاكل الزوجية وكيفية مواجهتها على إثر مشكلة تعرض لها، بينما زوجته الدكتور نجيبة التي ما زالت في خلاف معه، وتقريبا شبه منفصلين، إلا أنه ما زالت تربطه به مشاريع ومؤسسات وترى أن سمة البشر الاختلاف.

على جانب آخر من الحلقة ال10 من مسلسل مذكرات زوج تواجه شيرين تبعات طلاقها من رؤوف، حيث تنصحها زوجة والدهان بأن تقوم من كبوتها وتراعي أطفالها، أما رؤوف فهو يعيش في عزلة ويردد: «مش عايز أشوف حد ولا طايق نفسي ولا عايز أتكلم مع أي مخلوق».

تردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج، يعرض على شاشة "سي بي سي" على التردد الآتي:

تردد قناة سي بي سي 2023

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يعرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج لطارق لطفي، على شاشة سي بي سي يوميا في تمام الساعة 8:45 مساء، والإعادة في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

أحداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي من المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية أحمد مراد، ويتناول العلاقات الزوجية بعد فترة من الزمن مع زيادة مسئوليات الأطفال والأعباء الحياتية وبعد الطرفين عن بعضهما في ظل الضغوطات التي يتعرضون لها مما يجعل علاقتهما ليست قوية كالسابق.