مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10.. ماذا سيحدث لـ«رؤوف» طارق لطفي اليوم

ينتظر الجمهور ماذا سيحدث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10، التي ستعرض الليلة، بعدما انتهت الحلقة السابقة على طلاق طارق لطفي الذي يجسد شخصية رؤوف، لزوجته شيرين والتي تجسد شخصيتها الفنانة عائشة بن أحمد.

وجاء طلاق شيرين، بعدما وقعت أول مواجهة لها مع رؤوف في مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9، بعد تركه للمنزل وأسرته، بسبب صداقته مع فتاة تدعى هدى، والتي تشاجر بسببها وذهب إلى أحد أقسام الشرطة.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10

وينتظر الجمهور عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 لمعرفة ما يمكن أن يتخذه رؤوف من قرارات بعد طلاقه لزوجته، ورد فعلها أيضا على قراراه المفاجئ بالنسبة لها.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

مسلسل ﻣذﻛرات زوج، يعرض يوميا على شاشة سي بي سي يوميا.

يتم إذاعة العرض الأول من المسلسل في تمام الساعة 8:45 مساء

موعد الإعادة في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، كما يعاد المسلسل في اليوم التالي في تمام الساعة 2:45 ظهرا.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، مأخوذ عن رواية أحمد مراد، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وتأليف أحمد بهجت، وإخراج تامر تامر نادي وهو من المسلسلات القصيرة المكون من خمسة عشر حلقة فقط، تعرض على مدار النصف الأول من شهر رمضان.

ويتناول مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، العلاقات الزوجية بعد سنين طويلة وبعد إنجاب الأطفال وزيادة المسؤوليات والضغوطات التي تجعلهم يشعرون بالاكتئاب والمعاناة ويسعون إلى تغيير حياتهم، ويجد أحد الأطراف عدم سماع الطرف الآخر له مما يجعله يسعى لتغيير حياته بشتى الطرق، وتستمر الأحداث.