عرض الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي بعد قليل

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي أحداثًا ساخنة حيث طلق «رؤف» زوجته «شيرين» بعد اختفائه من المنزل فترة طويلة بسبب شعوره بالاكتئاب نتيجة الخلافات وحالة الفتور التي تشهدها علاقتهما الزوجية، لذا ينتظر الجمهور اليوم عرض الحلقة 10 لمتابعة الأحداث ورد فعل «شيرين».

الحلقة 10 من مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي

ومن المنتظر أن تشهد الحلقة 10 من مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي، التي ستعرض بعد قليل، تطورات الأحداث، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة «رؤف» و«هدي» التي افصحت له مؤخرا عن إعجابه به، وأبدى لها هو أيضا احتاجه لوجدها بجانبه، فضلاً عن معرفة رد فعل شيرين زوجته هل تقبل الطلاق وتترك «رؤف» لـ«هدي»؟

تردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج لطارق لطفي

مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي، يعرض على شاشة سي بي سي على التردد الآتي:

تردد قناة سي بي سي 2023

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج لطارق لطفي

يعرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج لطارق لطفي، على شاشة سي بي سي يوميا في تمام الساعة 8:45 مساء، والإعادة في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

أحداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج لطارق لطفي

مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي من المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية أحمد مراد، ويتناول العلاقات الزوجية بعد فترة من الزمن مع زيادة مئليات الأطفال والأعباء الحياتية وبعد الطرفين عن بعضهما في ظل الضغوطات التي يتعرضون لها مما يجعل علاقتهما ليست قوية كالسابق.