الداعية عمرو مهران لقناة الناس: تعلم الفقة يلبي احتياج البراح والحرية

قال الداعية عمرو مهران، إن تلبية احتياج البراح والحرية بتعلم الفقة، فجزء كبير من الفقه الرباني، قائم على فكرة الحدود والحقوق في العلاقات، وتجد مدى توفير الله عز وجل مساحة من البراح والحرية في حقوقك للناس المحيطين بك، مثل حق الجار.

تلبية الاحتياجات من خلال الفقه

أضاف «مهران»، خلال تقديمه برنامج «احتياج»، المذاع على قناة الناس، «إذا تعلمنا الفقه، سنلبي احتياجنا، لأننا سنعرف حقوقنا وحدودنا على الآخرين، وحقوق الآخرين علينا، وبالتالي جميعنا سنستريح».

قناة الناس في ثوبها الجديد

انطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها، والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتُبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان الحالي، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.