ملخص الحلقة 10 مسلسل حضرة العمدة.. روبي مستاءة من أوضاع مدرسة تل شبورة

شهد ملخص الحلقة 10 مسلسل حضرة العمدة، زيارة مفاجئة من روبي، التي تُجسد شخصية صفية الفارس، عمدية قرية تل شبورة، للمدرسة الموجودة من القرية، حيث اصطدمت بأوضاعها، وبحال الطلاب داخل الفصول، وما يواجههم من إهمال جسيم.

ووجهت روبي، ضمن ملخص الحلقة 10 مسلسل حضرة العمدة، عتابًا للمدرس، بعد دخولها الفصل، به كثافة عددية، في ظل غياب وسائل للتهوية تمامًا، ما يؤثر سلبًا على صحة ومناعة الطلاب، كما اكتشفت أنّ محمد محمود عبد العزيز «حافظ» قد خلع مراوح الأسقف ووضعها في المخازن، حيث يُركبها حال وجود زيارات من المديرية.

غضب روبي من محمد محمود عبد العزيز

واستكملت روبي، في ملخص الحلقة 10 مسلسل حضرة العمدة، جولتها داخل المدرسة، حيث أعربت عن استياءها الشديد من وضع الحمامات، والمقاعد، وعدم وجود أجهزة الكمبيوتر، وعدم وجود أمان وسلامة بالمدرسة بشكلٍ عام، وفي المقابل أبدت سعادتها بموهبة بعض الطلاب في الرسم على الحوائط، إلا أنها سرعان ما شعرت بغضب، بعدما علمت أن «حافظ» سيُعاقب هؤلاء الطلاب، وطمس تلك الرسومات تمامًا.

وقررت روبي التبرع للمدرسة وتركيب مراوح، للارتقاء بأوضاعها، والحفاظ على سلامة الطلاب، بما يليق بأهالي قرية تل شبورة.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، يُشارك في بطولته بجانب روبي، كل من محمد محمود عبد العزيز، وأحمد رزق، ومحمود عبد الغني، ومحمود حافظ، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، ووفاء عامر، ومحمد مهران، ودينا، وبسمة، وحسام داغر، وإدوارد، ومنير مكرم، وإيهاب فهمي، ونهلة سلامة وصولا عمر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.