«سلامة قلبك» تصل الدقهلية الثلاثاء المقبل.. مبادرة مجانية لإنقاذ حياة الأطفال

تستعد مبادرة «سلامة قلبك» التي أطلقتها جمعية «قلوب أصحاء»، لتقديم الخدمات الصحية لأبناء قرية نوسا الغيط بمركز أجا محافظة الدقهلية، الثلاثاء المقبل، في إطار الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنّ العام الحالي 2022 هو عام المجتمع المدني، وفي تفعيل عمل المؤسسات الأهلية لدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

وأضاف الدكتور علاء الغمراوي، استشاري أمراض القلب، أنّ المبادرة أطلقتها جمعية «قلوب أصحاء» بالتعاون مع مؤسسة ثروت التي أسسها الفنان محمد ثروت، وتهدف للوقاية وعلاج أمراض القلب، وبينها اكتشاف عيوب القلب مبكرا في اليوم الأول للرضع، والتدخل فورا للعلاج قبل حدوث مضاعفات لإنقاذ حياة الأطفال، ما يوفر على الدولة والأسر آلاف الجنيهات.

تفاصيل مبادرة «سلامة قلبك»

وأوضح رئيس جمعية «قلوب أصحاء» لـ«الوطن»، أنّ المبادرة ذات شقين، تستهدف الطفل بعد الولادة، والشق الآخر يستهدف وقاية الطفل قبل الولادة لولادة طفل بقلب سليم، لافتا إلى أنّه يتم تنفيذ المبادرة من خلال قوافل متنقلة، ومراكز للاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية في أسوان والمحلة والبرلس، والثلاثاء المقبل يتم افتتاح قرية نوسا الغيط بأجا، ويشمل أتوبيس مجهز بجهاز موجات صوتية للقلب وجهاز اكتشاف العيوب الخلقية في القلب.

وأوضح أنّه سيتم افتتاح المركز الجديد، وهو رقم 11 للاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية للأطفال حديث الولادة في القرية، واكتشاف روماتيزم القلب الناتج عن التهاب الحلق واللوزتين، فضلا عن تنظيم ندوة توعية للوقاية من أمراض القلب، وتقدّم الخدمات مجانا للأهالي.

وتركز المبادرة على الوقاية من أمراض القلب، من خلال توعية المرأة الحامل، بالالتزام بعدة توصيات لولادة طفل بقلب سليم، وعلى رأسها الحد من استخدام الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تتسبب الجلسات المطولة على السوشيال ميديا في الإضرار بقلب الجنين، كما يجب الامتناع عن التدخين أو مجالسة المدخنين، والاهتمام بفحص سكر الحمل.

ولفت إلى أهمية تناول قرص فوليك أسيد يوميا على مدار شهور الحمل لحماية قلب الطفل، والحصول على تطعيم ضد الحصبة الألمانية، وعلاج الأنيميا، وعدم تعاطي أدوية دون استشارة الطبيب خاصة في الشهور الأولى من الحمل، وتجنب استشاق المنظفات التي تحتوي على مواد كاوية.