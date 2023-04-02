مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10.. روبي تهتم بالتعليم في تل شبورة

تتضمن الحلقة 10 من مسلسل حضرة العمدة، قضية جديدة يناقشها المسلسل، وهي التعليم وأهميته ومواهب الأطفال وتنميتها، إذ قامت روبي بزيارة مفاجئة إلى إحدى المدارس بقرية تل شبورة، وتفاجأت بعدد الطلاب الزائد عن المسموح وعدم وجود منافذ للتهوية، بالإضافة إلى عدم شعور الأطفال بالارتياح.

مسلسل حضرة العمدة.. روبي تكتشف مواهب أطفال تل شبورة

وفي أثناء مرورها بالمدرسة، وجدت روبي عدة رسومات على الحائط من الطلاب، لكنها تفاجأت بـ«حافظ» يقول إنه سوف يعاقب من فعل ذلك، وسيمحي تلك الرسومات ويزيلها، ولذلك قررت روبي التبرع للمدرسة وتركيب مراوح، والحفاظ على سلامة الطلاب، بما يليق بأهالي قرية تل شبورة.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة الجديدة من مسلسل حضرة العمدة، خاصة بعد مواجهة روبي لمشاكل التعليم ومساعدتها في تطوير مدارس قريتها تل شبورة، ويُعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً على قناة الحياة، ويُعاد الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.