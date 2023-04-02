مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 11.. «سميحة» تكتشف معلومات عن «سوسو»

تستكمل الفنانة يسرا، خلال أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 11، البحث عن الجدة سوسو بعد علمها أنّها تزوجت وسافرت مع زوجها من أجل حضور سبوع خاص بعائلته.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يقدم مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، قصة مختلفة عن أعمال الفنانة الكبيرة يسرا، وفي العمل الجديد، تقدّم دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي، وقصة المسلسل تتمثل في أنّ يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنّهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم، تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.