يبحث قطاع كبير من الجمهور، عن مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، وذلك بعد تصاعد الأحداث خلال الحلقات الماضية، داخل قرية تل شبورة، وتفاعل روبي، عمدة القرية مع الأهالي هناك.

وتأتي مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، يوميًا طوال شهر رمضان من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، أي بعد انتهاء صلاة التراويح مباشرة، حيث تنقلها القناة نفسها يوميًا على الهواء من مسجد الحسين.

مواعيد إعادة مسلسل حضرة العمدة

أما بخصوص الإعادة، مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، ثلاث مرات أخرى على مدار اليوم، الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وهو من بطولة روبي، وأحمد رزق، ومحمود عبد المغني، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، وإيهاب فهمي، ووفاء عامر، ونهلة سلامة، ودينا، وبسمة، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإدوارد، ومنير مكرم، وحسام داغر وصولا عمر وآخرين.