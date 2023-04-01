الشيخ أحمد سيف لقناة الناس: الرسول دعا للمشركين بالهداية

قدم الشيخ أحمد سيف، اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف، حلقة جديدة من برنامج «نبي الرحمة» على قناة الناس، متحدثا عن أخلاق الرسول حتى مع أعدائه من المشركين.

الرسول دعا للمشركين بالهداية

وقال سيف، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للمشركين بالهداية، حيث قال: (اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون)، لافتًا إلى أن هناك 3 تأملات في هذا الدعاء، أولًا: أنه دعا لهم، فلم يطرق فقط الدعاء عليهم كما كان يريد الصحابة، ثانيًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اللهم اهد قومي) ونسبهم إلى نفسه، رغم أنهم أخرجوه من مكة وعذبوا أصحابهم وقاتلوهم، ثالثًا: بحث النبي لهم عن العذر، حيث قال (فإنهم لا يعلمون).

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.