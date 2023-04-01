إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة تريلا بقنا

أصيب 3 أشخاص مساء اليوم السبت، إثر حادث انقلاب سيارة تريلا بالقرب من الكيلو 30 على طريق قفط – القصير جنوب قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

أسماء مصابي حادث قنا على طريق قفط – القصير

وجاءت أسماء المصابين في حادث قنا، المؤمن صالح فاروق، 39 عامًا، كسر بالفخذ الأيسر، وأنس عبده أبوبدر، 39 عامًا، جرح بالساعد الأيسر، وأحمد آدم علي، 29 عامًا، سحجات وكدمات.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من غرفة العمليات في محافظة قنا يفيد حادث انقلاب سيارة تريلا عند الكيلو 30 طريق قفط القصير، وإصابة 3 أشخاص سودانيين.

حادث انقلاب سيارة تريلا

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأمرت رجال إدارة مرور قنا كتابة تقرير حول أسباب الحادث.