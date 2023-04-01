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التصريح بدفن جثمان عامل دهسه قطار الصعيد في قنا

كتب:

رجب آدم
08:12 م | السبت 01 أبريل 2023
حادث قطار - أرشيفية

حادث قطار - أرشيفية

صرحت جهة التحقيق في مركز دشنا، اليوم، بدفن جثة عامل لقى مصرعه، دهسا أسفل عجلات القطار مزلقان محطة سكك حديد دشنا، شمال محافظة قنا، وعقب التصريح بالدفن، شيع منذ قليل المئات من أهالي قرية الفحيرة في مركز دشنا جثمان العامل، وسط حالة من الحزن ودفنه في مقابر العائلة.

حادث قطار بدشنا

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من غرفة العمليات في محافظة قنا، يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات قطار الصعيد بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

مصرع عامل أسفل عجلات قطار الصعيد 

وبحسب مرفق إسعاف قنا بعد الفحص تبين مصرع علي عبدالرحيم علي، 50 عاما، عامل، دهسا أسفل عجلات قطار بمزلقان دشنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي ومقرها بمركز قنا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقال مصدر في السكة الحديد في مركز دشنا، إن حركة القطارات في الاتجاهين القبلي والبحري لم تتأثر في بالحادث، وتسير بشكل طبيعي، بينما أهابت هيئة السكة الحديد بالمواطنين في قرى ومدينة دشنا بتوخي الحذر خلال استقلال القطارات واتباع السلامة أثناء الصعود والنزول.

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