سوق الكانتو الحلقة 10.. أمير كرارة يكشف الحقيقة لـ مي عز الدين

استعرضت الحلقة 10 من مسلسل سوق الكانتو الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، ونخبة من نجوم الفن، وصول طه القماش إلى راوية بعد اختفائه بسبب القبض عليه وسجنه.

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10

فوجئت «راوية» مي عز الدين ، خلال أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10 بوجود «طه القماش» أمير كرارة أمامها داخل المطبخ، لتخبره أنها كانت تبحث عنه طوال الفترة الماضية، فيطلب منها أن يخرجان سويًا للتمشية على البحر والتحدث فيما حدث الفترة الماضية، وسرعان ما وافقت «راوية»، والتي أخبرته أنها عرفت بأمر القبض عليه، وأنها باعت الدكان الأحمر، وفاجأته أنها قامت ببيعه للمعلم عوض بدلا من جده حسنين بسبب انفعالها من اختفائه المفاجئ دون علم أي سبب.

مسلسل سوق الكانتو

وخلال مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10 ، وضح «طه القماش» أمير كرارة، الحقيقة لـ «راوية» وأنه كان يعمل في تقطير الكحول ولكن ابتعد عن هذا الطريق، والتهمة الأخيرة بتهريب الكحول كانت ملفقة من عدوه الخواجة جابر والذي يسعى لوقوعه في يد الشرطة بعد نجاحه في التوصل مخزنه وتسليم المخزن للشرطة.

وفي نهاية الحديث طلبت «راوية» مي عز الدين من «طه القماش» حضور حفل تسديد الديون، التي قررت إقامته بعد تسديد ديون والدتها بمال بيع الدكان الأحمر، ليوفق الأخير على الحضور وسط نظرات حب واعجبا بين الطرفين.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.