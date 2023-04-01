حزب الاتحاد الديمقراطي: سيناء آمنة من الإرهاب وتشهد تنمية

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لشرق القناة تعبِّر عن يوم النصر وهي رسالة للعالم أننا قضينا على الإرهاب، وأن سيناء خالية تماما من الإرهاب والبؤر الإرهابية، وأنها في حضن مصر الآن والقادم أفضل إن شاء الله.

سيناء آمنة من الإرهاب

وأكد حسن ترك خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن حضور الرئيس السيسي لسيناء أثبت للعالم أنها آمنة من الإرهاب، موضحا أنها كانت حربا صعبة وعانينا منها، والحمد لله تم تطهير الأرض وحققنا انتصارا جديدا.

وأوضح حسن ترك أنه بالقوة والعزيمة والصبر والمثابرة بفضل الجيش المصري والقيادة السياسية تم تطهير سيناء من الإرهاب بالكامل وهي في مرحلة التنمية وستزيد في الاقتصاد المصري والاستثمار وسيصبح شمال سيناء مثل جنوب سيناء.

مصر تشهد تنمية

وأضاف حسن ترك، أن مصر تشهد تنمية بالإضافة إلى سيناء، موضحا أن هناك استثمارات سياحية مثل شرق التفريعة ومزارع.