الحضري ونجوم الرياضة المصرية يشاركون في دورة رمضانية بشمال سيناء

وصل إلى الصالة المغطاة بمدينة العريش أسطورة منتخب مصر السابق والنادي الأهلي عصام الحضري، ولاعب الزمالك السابق جمال عبد الحميد، لحضور ختام الدورة الرمضانية المقامة لأول مرة في هذه الأجواء بشمال سيناء.

قال إيهاب بيتا وكيل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء لـ«الوطن» أن كباتن مصر ونادي الأهلي والزمالك السابقين جاؤوا ليشاركوا أهالي سيناء أفراحهم، لأول مرة في ظل حالة الهدوء والأمن والأمان الذي تشهده المحافظة.

الدورة تحت رعاية مبادرة وطن واحد

وأضاف إيهاب بيتا، أن الدورة الرمضانية تقام برعاية ضمن مبادرة «وطن واحد»، الذي يقيمه مجلس القبائل والعائلات المصرية، الذي تحمل تكلفته بالكامل، على أن يكون هنا جوائز قيمة للفائزين، وأيضا تكريم 9 من أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة.

مباراة بين قداما اللاعبين قبل المباراة النهائية

ومن جهته قال ناصر العزازي مدير مركز شباب العريش الرياضي لـ«الوطن» إن هناك مباراة بين قداما اللاعبين في العريش، وقداما اللاعبين بالمحافظة، وسيشارك نجوم المنتخب المصري بها على أن تكون المباراة التي تسبق النهائي للبطولة الرمضانية.

يأتي هذا بحضور اللواء محمد عب الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعددا من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة شمال سيناء، وشيوخ القبائل والنواب، وجماهير كرة القدم المصرية