ضبط صاحب مقهى وعامل تشاجرا في مشاجرة بالألعاب النارية في حدائق القبة

تمكنت أجهزة الأمن ضبط طرفي مشاجرة باستخدام الألعاب النارية بالقاهرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول (صاحب مطعم وكافيه- شريك بذات المطعم- مقيمان بدائرة القسم) طرف ثاني (عامل بمقهى – مقيم بدائرة القسم) بسبب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما قام على أثرها أحدهم بإطلاق ألعاب نارية في الهواء، مما نتج عنه إصابة (أحد الأشخاص وزوجته، مقيمان بمحل البلاغ) وتصادف تواجدهما بشرفة مسكنهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.