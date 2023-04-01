تفاصيل مشاجرة قبل الإفطار بين سائق وشقيقين بإمبابة

قررت النيابة العامة، حبس شقيقين بتهمة الشروع في قتل سائق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتبين أنّ المجني عليه، كان يسير بسيارته الملاكي في شارع الأقصر بإمبابة، وتشاجر مع شقيقين كانا يستقلان دراجة نارية بسبب أولوية المرور، وأمسك أحد المتهمين بسلاح أبيض وطعن الضحية في رقبتها، فأصيبت بجرح غائر نُقلت على إثره للمستشفى.

القبض على المتهمين

وأفادت تحقيقات النيابة، أنّ المتهمين كانا يحاولان السير بسرعة من أمام سيارة المجني عليه وسط الزحام قبل الإفطار أمس، فاصطدمت الدراجة النارية بمقدمة السيارة وتركت فيها آثار احتكاك كبير في الاكصدام الأمامي، وعندها نزل السائق من سيارته وتشاجر معهما بسبب إصرارهما على مواصلة السير دون الاعتذار، وطعنه المتهمان في رقبته.

وتمكنت المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الحادث وأنّ ما حدث كان نتيجة انفعال ومشاجرة بسبب توجيه السائق، السباب والشتائم لهما في الشارع، ما آثار غضبها واشتبكا معه، وطعناه بالسكين وفرا هاربين قبل أن يتم القبض عليهما.

عقوبة الشروع في القتل

وشرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم، المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن»: «نصت المادة 46، أنه يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا».