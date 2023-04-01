إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

نشبت مشاجرة بين عدة أشخاص بمركز البلينا بمحافظة سوهاج لخلافات الجيرة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي إخطار بوجود مشاجرة ومصابين بناحية قرية السمطا بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث وبالانتقال والبحث تبين أن طرفي المشاجرة كل من: طرف أول «خلف ج ك ا» سن 65 عاما مزارع مصابا بجرح قطعي بالظهر وآخر بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي و نجله «محمد خ ج ك» سن 29 عامًا عامل مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبين طرف ثان «عمر ر ص ص» سن 37 عاما حاصل علي دبلوم صناعي وزوجته «نجلاء ف ا ع» سن 30 عاما ربة منزل مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة والطرفان يقيمان بذات الناحية.

تحرير محضر بالواقعة

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد محمد علاء المحامي في تصريحات لـ«الوطن» بأن عقوبة الضرب تصل إلى السجن 3 سنوات بينما عند أحداث عاهة مستديمة تصل إلى 10 سنوات.