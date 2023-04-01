مقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلاف عائلية في المنيا

قُتل مساء اليوم السبت، شاب على يد شقيقه في مدينة مطاي بشمال محافظة المنيا، طعنا بسكين، خلال مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب نزاع على الميراث.

مشاجرة بين طرفين بمدينة مطاي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين طرفين بشارع محطة الكهرباء بجوار مسجد أبو بكر بمدينة مطاي، أسفرت عن مقتل شخص.

المتهم قتل شقيقه بسبب الميراث

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب نزاع علي الميراث، مما أسفر عن مقتل «ع.ع.ا» 25 عاما، مقيم بمدينة مطاي، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض "سكين"، وأتُهم بالقتل شقيق المجني عليه «ا.ع.ا»، وتم إلقاء القبض عليه، وتقرر التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الحادث، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفي المركزي، واتخذت التدابير الأمنية اللازمة بمكان وقوع الحادث تحسبا لحدوث أية تداعيات محتملة.

علي جانب أخر، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بإصابة شخص خلال مشادة كلامية وقعت بين طرفين وتطورت إلي مشاجرة، بقرية تلة، التابعة لمركز المبا، بسبب خلافات الجيرة، حيث أسفرت المشاجرة عن إصابة محمد ربيع 58 عاما، مقيم بقرية تلة، وأصيب بجروح وكدمات وسحجات، وتم نقله إلي المستشفي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.