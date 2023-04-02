ارتفاع تدريجي في الحرارة بجنوب سيناء.. وشرم الشيخ تسجل 19 درجة

تشهد مدن محافظة جنوب سيناء أجواء مناخية ربيعية، صباح اليوم الأحد، حيث اختفت مظاهر البرودة من مدينة سانت كاترين، وهبت رياح الربيع التي تحمل النسيم على المدن.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن فصل الربيع في جنوب سيناء يعد من الفصول التي تشهد رواجا سياحيا في منتجعات خليج العقبة، مثل شرم الشيخ وطابا ودهب، حيث أصبحت حالة الطقس مستقرة عن ذي قبل، وعادت درجات الحرارة للارتفاع تدريجيا.

شرم الشيخ 19 درجة

وأكد محافظ جنوب سيناء أن مدن خليج العقبة سجلت درجات حرارة اليوم الأحد أعلى من مدن خليج السويس، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى درجة حرارة 19 درجة، وتصل في منتصف اليوم إلى 27 درجة، موضحا أن هناك نشاط خفيف للرياح وهي شمالية وشمالية غربية، وسرعتها 21 كيلومترا في الساعة.

فيما سجلت مدينة دهب 19 درجة مئوية، ومدينة نويبع 17 درجة، ومدينة طابا 16 درجة، والرطوبة تترواح بين 35% و60%.

الجو ربيع في سانت كاترين

كما قال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الجو ربيعي معتدل في المدينة واختفت مظاهر البرودة فوق قمم الجبال المحيطة بالمدينة وعاد الدفء.

وأضاف أن فصل الربيع من الفصول المميزة في سانت كاترين، حيث تنمو النباتات والأشجار المثمرة، ويتوقع أن تزدهر الأعشاب الطبيعية بالوديان وفوق سفوح الجبال بعد سقوط كميات كبيرة من الأمطار عليها الشهر الماضي.